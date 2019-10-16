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أخبار البلد

الثقافي البريطاني يعلن عن مسابقة Science Stars الأولى في المنتدى السنوي للمدارس

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:58 م
صدى البلد
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محمد نبيل
أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن أول مسابقة علمية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا في المدارس الشريكة، وذلك خلال المنتدى السنوي لمديري المدارس بفندق شيراتون القاهرة ، والذي يجمع بين المسؤولين الحكوميين وقادة المدارس وممثلي الجهات المانحة من المملكة المتحدة و الذي حضره أيضا سير جيفري آدمز ، السفير البريطاني في مصر.

وأوضح المجلس أنه يشترط في المرشحين بمسابقة Science Stars أن يكونوا في الصفوف 10 أو 11 أو 12 و ملتحقين بأحد المدارس الشريكة بالمجلس الثقافي البريطاني، وعلى الطلاب تقديم طلب يتضمن المفهوم العلمي الذي اختاروه في أي موضوع في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب (STEM) قبل 23 نوفمبر من خلال https://www.surveymonkey.com/r/V587VS9 لتقديمه في وقت لاحق من خلال عرض تقديمي مدته 3 دقائق.

وأشار إلى أنه سيتم احتفال مسابقة Science Stars النهائي في 27 فبراير 2020 ، ويقدم خلاله الطلاب المختارون مفهومهم أمام هيئة محلفين ، ويحصل ثلاثة فائزين على فرصة تدريب خلال فصل الصيف في الجامعة البريطانية بمصر.

وقال مايك بيلي ، مدير الاختبارات في المجلس الثقافي البريطاني في مصر: "الفكرة وراء Science Stars هي إخراج العلم من الفصول الدراسية لجعلها ممتعة ، وتشجيع الشباب الذين لديهم شغف بالعلم والتكنولوجيا على مشاركة حماسهم مع عامة الناس. "

يذكر أنه في عام 2018 ، زاد عدد المدارس الشريكة مع المجلس الثقافي البريطاني إلى 140 مدرسة ، بمعدل 10 مدارس في المتوسط ​​سنويًا ، يفخرون بتخريج 110 من المتفوقين لكامبريدج و 52 لبيرسون. ويجري كل عام مليون شخص امتحانات دولية بمساعدة المجلس الثقافي البريطاني.
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