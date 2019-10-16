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منوعات

تعرف على سر الحذاء الذى نشر صورته ويل سميث على إنستجرام

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:11 م
صدى البلد
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كريم جمال
نشر نجم هوليوود الممثل الأميركي ويل سميث صورة لـ حذاء على حسابه الرسمى إنستجرام ، كان قد نشرها من قبل فى عام 2017.

بعدما تسبب وقتها الحذاء فى حالة من الجدل على الإنترنت بسبب لونه المتغير، حين طلب وقتها من متابعيه معرفة لون الحذاء الرياضى الحقيقى.

وعلق ويل البالغ من العمر51 عامًا أسفل الصورة قائلًا:" رأيت الصورة على الإنترنت وشاركتها مع الناس، ما لون الحذاء برأيكم؟".

وتابع سميث اعرض الصورة لكل من حولك واسألهم عما يشاهدونه، وستجد إجابات مختلفة تمامًا من كل الأشخاص بحسب قوة عيونهم.

وحاول النجم الأمريكت تسهيل الإختبار على متابعيه، قائلًا: "أود أن أخبركم أن لون الحذاء ليس ورديًا.. كما يعتقد البعض".

يذكر أن هذه النوعية من الإختبارات البصرية تثير حيرة رواد الإنترنت، ويتشاركونها فيما بينهم من أجل حل اللغز فى اسرع وقت ممكن.

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Which colors do you see?? 🧐

A post shared by Will Smith (@willsmith) on

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