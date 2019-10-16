خطة النواب تطالب الحكومة بـ 500 مليون جنيه للمركز القومي للشباب

قررت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، إرسال خطاب رسمى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتوفير مبلغ 500 مليون جنيه للمركز القومى للشباب، وفقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، والتى وافق عليها البرلمان فى جلسته العامة.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، لاستكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة الشباب والرياضة.



وأوضح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، رئيس اللجنة الفرعية، أنه فى حالة عدم تنفيذ توصيات اللجنة ستطلب اللجنة حضور الوزيرة إلى اللجنة لطرح الحلول، قائلا "لا نتمنى أن يخالف وزير القانون وفى حالة مخالفة القانون سيكون الأمر مختلف، وسنضطر لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بأن وزيرة التخطيط لم تنفذ ما اتفق عليه مجلس النواب بشأن توصيات الموازنة العامة للدولة، دا قانون، وخلال أسبوع تكون الفلوس فى المجلس القومى للشباب، مش هسيب الشباب يغرق".



وكانت اللجنة قد أوصت فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بدعم اعتمادات موازنة المجلس القومى للشباب بمبلغ 620 مليون جنيه، بواقع 120 مليون جنيه لدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لاستيفاء متطلبات البرامج الرئاسية الخاصة بإعداد وتأهيل الشباب، و500 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) للمساهمة فى إعداد وتأهيل مراكز الشباب بالمحافظات.



وأكدت الدكتورة ياسمين عراقى، مدير عام التخطيط بالمجلس القومى للشباب، أن المجلس ملتزم بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 200 جنيه، لافتة إلى أن المجلس أرسل خطابا لوزارة المالية يوضح ويؤكد من خلاله الالتزام الكامل بتطبيق هذا القرار.



وكان المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل فى اجتماع اللجنة أمس عن مدى التزام المجلس القومى للشباب بقرار صرف الحد الأدنى للأجور.



وقال رمزى هندى، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة ستنتهى من إعداد 3 صالات مُغطاة بتكلفة 3.5 مليار جنيه خلال العام الحالى فى إطار استعداد الدولة المصرية لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد 2021، مؤكدا أن نقل مُخصصات مالية من المجلس القومى للرياضة إلى المجلس القومى للشباب أمر غاية فى الصعوبة، خاصة مع وجود مديونيات متأخرة على وزارة الشباب تخص بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وتقدم رمزى هندى، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان بعدد الملاعب الموجودة على مستوى الجمهورية بمراكز الشباب وما تم تنفيذه منها، وأوضح البيان أنه تم تنفيذ 114 ملعب بمراكز الشباب بتكلفة إجمالية 143 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019/2020، مشيرا إلى أنه تم سداد 40 مليون جنيه فقط من هذا المبلغ.



وكانت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد طالبت ممثلو المجلس القومى للشباب بعدد الملاعب التى تم تطويرها وإنشائها بمراكز الشباب منذ بدء العام المالى الحالى.