التوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع ودعم الأسر الفقيرة.. فعاليات مستقبل بالمحافظات

نظّم حزب مستقبل وطن مجموعة من الفعاليات على مستوى الجمهورية، أمس الأول، الاثنين 14 أكتوبر، ضمن مبادرة دعم الأكثر احتياجًا.





حيث قامت أمانة الحزب بمستقبل بتوزيع الحقائب المدرسية بالمجان في بولاق الدكرور وندوة للنساء عن المشروعات الصغيرة بناهيا، تفعيلاً لمبادرة انت عظيمة.





ونظّمت أمانة الحزب بمطروح عدة فصول لمحو الأمية بالتنسيق مع الهيئة القومية لتعليم الكبار، بمدينتي مطروح والنجيلة، فيما قامت أمانة مستقبل وطن بالمنوفية بتنظيم قوافل بيطرية بشبين الكوم وتلا والسادات وبركة السبع، بالمنوفية.





ونظّمت أمانة الحزب بالبحيرة مجموعة من المنافذ المتنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة، بشبراخيت وكوم حمادة والدلنجات .





ونظّمت أمانة مستقبل وطن ندوة تثقيفية عن مخاطر حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات بكفر الشيخ وتأثيرها على الأمن القومي المصري، بنادي مطوبس الرياضي.





ووزعت أمانة مستقبل وطن بالغربية الأدوات المدرسية بالمجان على الأسر الفقيرة بعدة مناطق بطنطا، كما قامت أمانة الحزب بسوهاج بإقامة منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمركز العسيرات وطما وأخميم .





وفي الأقصر، وزعت أمانة مستقبل وطن الملابس الشتوية بالمجان على الأسر الفقيرة بقرية أرمنت.



