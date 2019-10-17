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مرأة

4 طرق سحرية للحفاظ على البشرة في فصل الشتاء

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:37 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
تزداد مشاكل البشرة في فصل الشتاء، خاصة البشرة الجافة، وتصبح كثير من الفتيات في حيرة ولا يعلموا ما الذي يجب فعله لتفادي كل تلك المشكلات .

فلحسن الحظ أن إتباع العلاجات الطبيعية والنصائح الصحية نجد إن الاهتمام والعناية بالبشرة لا يحتاجان لتكاليف باهظة، ولكن يحتاج إلى فهم طبيعة البشرة لنتعامل معها بشكل صحيح.

فحسب ما أشار موقع "web md" هناك العديد من النصائح التي يمكن أن نحافظ بها على سلامة بشرتنا في فصل الشتاء .

- الحفاظ على ترطيب البشرة :-
يظن البعض ان الحفاظ على ترطيب البشرة يعتمد على وضع المرطبات فقط، بل أفضل طريقة للحفاظ على البشرة رطبة هو الإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة.

- تناول الخضراوات :
يمكن لتناول طبق سلطة خضراء يوميا أن يحافظ على جمال البشرة في فصل الشتاء، على أن يحتوي على الجزر والفلفل الألوان والجرجير والسلق والطماطم مع إضافة قليل من زيت الزيتون.

- تنظيف البشرة :-
غسل الوجه دائمًا بالماء الفاتر مع استعمال صابونة الجلسرين لاصحاب البشرة الدهنية وصابون مرطب لأصحاب البشرة الجافة يحافظ على بقاء البشرة نظيفة بإستمرار.

- نوم صحي :-
يمكن للنوم ليلًا ان يعمل على تحسين عدة وظائف في الجسم وإعادة بناء خلاليا الجسم التالفة، كما يعمل على تحسين البشرة، كما انه يجب أن لا تقل عدد الساعات النوم عن 8 ساعات.
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