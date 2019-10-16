الطريقة الرفاعية تحتفل بمولد السيد البدوي بحضور شيخ مشايخ الصوفية



تحتفل الطريقة الرفاعية لشيخها الشريف طارق يس الرفاعي بمولد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه الخميس وذلك بسرادق الطريقة الرفاعية بساحة المولد بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية .



وبدأت الطرق الصوفية الجمعة، أول أيام الاحتفال بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا، والذى يتوافد عليه الآلاف من أتباع الطرق الصوفية من مختلف محافظات الجمهورية والدول العربية، ويستمر لمدة أسبوع حتى 17 أكتوبر الجاري.



ومن المتوقع أن يزور مدينة طنطا خلال الاحتفالات حوالي مليون زائر يوميًا، لتقديم النذور والأضاحي و المشاركة في الاحتفالات.



ويتوسط مسجد السيد البدوي مدينة طنطا ويعد من اكبر المساجد في المدينة، ومن أشهر المساجد في مصر، ويعرف باسم ''المسجد الأحمدي أو السيد البدوي".



وتكون الاحتفالات داخل المسجد عبارة عن دروس دينية وحلقات ذكر ومدح وتكون خارج المسجد احتفالات للطرق الصوفية حسب كل طريقة يقومون بما يسمي الزفة التي تأتي من الساري حتى المسجد يمدحون فيها آل البيت احتفالا بمولد السيد البدوي.



وتقوم الطرق الصوفية بتقديم الطعام والشراب بجانب حلقات الذكر والمديح التي يحرصون عليها كل ليلة حتى انتهاء أيام الاحتفال.

