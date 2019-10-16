الدفاع المدني السعودي ينقذ شخصا سقط في بئر..فيديو

أنقذت قوات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية شخصا سقط في بئر مهمل.ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر عملية الإنقاذ.حيث قام عدد من قوات الدفاع المدني بإخراج شخصا مقيام بالمملكة، والذي كان جسده مكسيا بالأتربة، وقاموا برفعه وإخراجه من البئر.ووادي الدواسر هي إحدى محافظات منطقة الرياض، وأطلق عليها اسم الوادي كونها عبارة عن أحد الأودية الجارية بالجزيرة العربية.