فرصة.. اشتري iPhone X بـ 10 آلاف جنيه فقط.. تعرف على السر

تعرف هواتف آيفون الشهيرة بأسعارها الباهظة، خاصةً الإصدارات الجديدة، ولكن مع إطلاق آبل لأحدث أجهزتها، قررت تخفيض الأسعار للعديد من الأجهزة، ولكن نسخة iPhone X خارجها والذى لا يزال بسعر مرتفع حتى الآن.إلا أنه يمكنك الحصول عليه بنسخة مجددة سعة 256 جيجابايت من متجر أونلاين مقابل 600 دولار فقط، بدلًا من السعر القديم البالغ 900 دولار أمريكى.وبحسب موقع "فون آرينا"، يمكنك الحصول على الهاتف مقابل هذا السعر الذى يعادل 10 آلاف جنيه مصرى، ويتميز هاتف iPhone X بأداء مميز خاصةً الشاشة والكاميرا القوية.و يمكنك شراء الهاتف فى أكثر من لون، هما الأبيض والأسود، وبحسب العديد من الخبراء يفضل إقتناء هواتف آيفون ذات السعات التخزينية المرتفعة.لأن ذلك سيمكنك من تحميل أكبر قدر ممكن من لملفات دون أى مشكلة، وأيضًا إلتقاط الصور والفيديو بدون أى خوف من مساحتها.يمكنك الشراء من