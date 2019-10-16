القمة 119.. لغز تأجيل مباراة الأهلي والزمالك وأزمة عمرو الجنايني..تفاصيل

تأجيل اضطراري .. بتلك الكلمات قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.



ونشبت هجمات شرسة على الرئيس المؤقت للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة الخماسية " عمرو الجنايني "، بسبب إدعاءات البعض أن سبب التأجيل هو موقفه تجاه نادي الزمالك علي الرغم من خروج مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك والذي أكد في تصريحات تلفزيونية مساء أمس " الثلاثاء"، أنه على استعداد لمواجهة النادي الأهلي في أي وقت وأي مكان يتم تحديده .



عمرو الجنايني لم يتراجع عن موقفه



منذ تولي عمرو الجنايني اللجنة الخماسية أكد في تصريحات له أن جدول الدوري المصري الممتاز سيسير في الاتجاه الصحيح مثلما يحدث في الكورة الأوروبية والانجليزية ، مشيرا إلى موعد انطلاق الدوري المصري وتحديد نهايته دون وجود أي تداعيات للتأجيل .



وأكد أيضا عمرو الجنايني أن مسألة تأجيل الدوري ومجاملة بعض الفرق لم تعد كما كانت تحدث من قبل قائلا :" المساءة سهلة وبسيطة مفيش أزمات ".



واستطاع عمرو الجنايني أن يثبت أنه رجل العدل والمساواة منذ خروج جدول الدول المصري ، بالإضافة إلى تدعيم كافة مسئولي الأندية وتأييدهم لذلك القرار ووصفهم الشديد بالانتظام وتحقيق العدل.



ومعا انطلاق صافرة تأجيل القمة التي كانت تجمع بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، وعدم تحديد موعد خوض المباراة حتي الآن انهالت الشائعات و الترويجات تجاه رئيس اللجنة الخماسية على الرغم من خروج الموقف من يد رئيس اللجنة الخماسية.



وعبرت الجهات الأمنية عن رفضها الشديد لخوض لقاءات القمة في الوقت الحالي ، خصوصا في ظل رغبة الفريقين على التواجد الجماهيري وذلك وفقا لتعليمات وجهات أمنية ليست من اختصاص المسؤولين ولكن لا يعلم الكثير أن مسؤولي اللجنة الخماسية والاتحاد المصري لكرة القدم ليس من صلاحيته فرض القرار على الجهات الأمنية خصوصا في ظل الفترة الحالية.



ورغبة بعض الفرق على تأجيل بعض لقاءاتها للمساواة مع قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، دون ابرام اي مواقف واضحة أمام الجميع لاندلاع الأزمات لتعود إلى مأزق البداية من جديد.

