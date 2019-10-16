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رياضة

معسكر مغلق لـ فراعنة الشاطئية استعدادًا لمونديال القارات في دبي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:00 م
الدكتورة سحر عبدالحق
الدكتورة سحر عبدالحق
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يسرى غازى
بدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية تدريباته خلال المعسكر المغلق بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للقارات بدبي في الفترة من يوم 4 حتى يوم 10 نوفمبر، بالإضافة للاستعداد لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي منتخب الكرة الشاطئية علي الحضور لمعسكر الفريق وعقد جلسة مع اللاعبين للشد من أزرهم واكدت لهم انها تعمل علي حل الأزمات وتذليل الصعاب التي تواجههم كما تعمل على إقامة المعسكرات وتوفير مباريات دولية من أجل الاحتكاك القوي وطالبتهم ببذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة في التدريبات من اجل الظهور بشكل مشرف وتحقيق نتائج جيدة في بطولة كاس العالم للقارات.

ويشارك منتخب مصر في بطولة القارات ضمن المجموعة الاولي التي تضم روسيا وإيران والمكسيك بينما تضم المجموعة الثانية الامارات وايطاليا واسبانيا واليابان.

وتضم قائمة المنتخب عبد الرحمن حسن الحسيني طه ومصطفى سمير ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات ومصطفى سيد ومصطفى علي ومصطفي احمد واسلام العفريت ومحمد فوزي وعبد العزيز صباح وكريم سيد.

ويقود منتخب مصر للكرة الشاطئية عبد الواحد السيد نجم الزمالك السابق مديرًا للمنتخب ومصطفي لطفي المدير الفني واحمد ابو سريع مدرب عام وياسر عبد الخالق مدرب لحراس المرمى والدكتور وليد منظور طبيب والدكتور عمر حلمي مخطط احمال وعباس حسانين اخصائي علاج طبيعي

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