تيار الإصلاح بـ فتح يكشف موقفه من الانتخابات التشريعية بفلسطين ..فيديو

قال عماد محسن، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، إن الهجمات على المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تُعد استجابة طبيعية لحالة الانقسام القائمة في الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن الوهن العربي المرتبط بالأحداث العميقة والمؤسفة التي تجري في المنطقة.





وأضاف "محسن"، في مداخلة هاتفية بنشرة "أخبار TeN"، المذاعة على فضائية "TeN" أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه يأمل في عقد الانتخابات التشريعية قريبا، موضحًا أن تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح يريد لهذه الانتخابات أن تكون انتخابات نزيهة وحرة وشفافة ومراقبة دوليًا.





وتمنى أن تسمح الانتخابات بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة تجديد كل المؤسسات السياسية الفلسطينية، موضحًا جاهزية التيار بخوض هذه الانتخابات.



