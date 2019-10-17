Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تيار الإصلاح بـ فتح يكشف موقفه من الانتخابات التشريعية بفلسطين ..فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:20 ص
الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية في فلسطين
Advertisements
عمرو ممدوح
قال عماد محسن، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، إن الهجمات على المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تُعد استجابة طبيعية لحالة الانقسام القائمة في الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن الوهن العربي المرتبط بالأحداث العميقة والمؤسفة التي تجري في المنطقة.

وأضاف "محسن"، في مداخلة هاتفية بنشرة "أخبار TeN"، المذاعة على فضائية "TeN" أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه يأمل في عقد الانتخابات التشريعية قريبا، موضحًا أن تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح يريد لهذه الانتخابات أن تكون انتخابات نزيهة وحرة وشفافة ومراقبة دوليًا.

وتمنى أن تسمح الانتخابات بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة تجديد كل المؤسسات السياسية الفلسطينية، موضحًا جاهزية التيار بخوض هذه الانتخابات.

وأوضح عماد محسن، أن حركة فتح تسعى إلى خوض هذه الانتخابات على قاعدة لا إقصاء ولا تهميش، ولا فصل ولا طرد من صفوف الحركة، وإذا أصر الرئيس محمود عباس على فكرة التهميش والطرد والفصل سيكون التيار مضطرًا على خوض هذه الانتخابات ضمن قائمة وطنية عريضة.
Advertisements

ترشيحاتنا

هل يخفف العذاب عن أحد الكفار؟ علي جمعة يوضح

لحظة اقتحام مرتضى منصور استوديو الزمالك اليوم ..فيديو

شطة: تغييرات كبرى داخل الكاف بسبب فاطمة سامورا

شطة يكشف سر اشتعال أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي ..فيديو

ابن ممثل أمريكي شهير يطعن والدته حتى الموت

في اليوم العالمي للمدير.. طلب الموظف راتبه فقدمه صاحب العمل طعاماً لـ الأسد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نشاط.. بيلا حديد تمارس الفروسية

ببدلة ذهبي شيفون.. ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام

بصور مثيرة.. سلمى حايك تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمدير