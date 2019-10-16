مريم نعوم تكشف عن أهداف فيلم بين بحرين

قالت مريم نعوم، كاتبة وسيناريست فيلم بين بحرين، إنه عند التواصل مع المنتج وفريق العمل والأمم المتحدة للمرأة، كان من اهم الأهداف هو الاهتمام بالفئة المطلوب مخاطبتها وما هي الرسالة التي يريدون توجيهها وأن يصل ذلك الهدف لهذه الفئة بالفعل.



وأضافت مريم نعوم، خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع علي قناة " سي بي سي" أنه عند الاتفاق على النقاط والأهداف والرسالة الواجب ايصالها بدأ العمل على هذه الأسس.



وأوضحت كاتبة وسيناريست فيلم بين بحرين، أن هذا الفيلم كتب خلال ورشة عمل ومجموعة كتاب منهم أمان التونسي كتبت السيناريو والحوار وشارك أيضا في كتابة الحوار كريم الدليل.