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برلمان

رئيس زراعة النواب مشيدًا بمؤتمر مصر تستطيع: أبناء مصر بالخارج يلبون دائماً نداء وطنهم

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:56 م
مؤتمر مصر تستطيع
مؤتمر مصر تستطيع
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن مؤتمر"مصر تستطيع" بالاستثمار والتنمية، والذى عقد ، برعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فرصة إيجابية لدعم الاستثمار وتوفير الفرص الاستثمارية ودعم الاقتصاد في ظل التطورات التي تمر بها البلاد. 

جاء ذلك في تصريحاته لـ "صدي البلد"، مؤكدا على أنه لمس خلال مشاركته بالمؤتمر حرص رجال الأعمال من أبناء الوطن بالخارج على تلبية نداء وطنهم، لنقل أفكارهم وضخ استثماراتهم داخل البلاد، مؤكدا على أن هذه خطوة إيجابية. 

وقال رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هناك عدداً لا يقل عن 60 رجل أعمال من أبناء مصر بالخارج والمتميزين في مختلف الأنشطة الاستثمارية بالخارج، بدأوا بالفعل في ضخ استثمارات لهم داخل مصر، وهو الأمر الذى من شأنه زيادة معدلات التنمية المختلفة بالبلاد، لتلحق مصر بمصاف الدولة المتقدمة. 

وتوقع هشام الحصرى، زيادة حجم تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، من خلال إقبال عدد آخر من المستثمرين من أبناء مصر بالخارج، على المشاركة في الاستثمار داخل مصر، مشيرًا إلى أن ذلك سيحقق نهضة وتنمية كبرى بالبلاد خلال الفترة المقبلة.
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