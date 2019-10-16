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رياضة

فى غياب الشناوى والسعيد.. إعلان قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:59 م
بيراميدز
بيراميدز
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عمرو ابوبكر
أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي بيراميدز قائمة فريقه التي ستواجه سموحة في الثامنة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عبد الله السعيد قائد وصانع ألعاب الفريق عن المباراة دون الكشف عن سبب غيابه، بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر وديا ضد بوتسوانا، كما يستمر غياب الحارس أحمد الشناوي للإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان – أحمد دعدور.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - رجب بكار - ولفريد كانون - عبد الله بكري.

خط الوسط: إسلام عيسى - عبده لومالا - عمر العيوني - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - نبيل عماد - إيريك تراوري.

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنتوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.
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