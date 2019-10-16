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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم الاربعاء 16 - 10 - 2019 .. فرجاني ساسي يعلق على أنباء رحيله عن الفريق.. ومرتضى منصور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:55 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء 16 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالتالي:


أول تعليق من فرجاني ساسي عقب أنباء رحيله عن الزمالك

كشف فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم الزمالك، موقفه من الرحيل عن فريقه وذلك عقب تردد أنباء عن طلبه مغادرة القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة خلال تواجده مع منتخب بلاده للقاء الكاميرون وديا.

رسميًا.. كريستيان جروس يعود لتدريب الأهلي السعودى

أعلن نادي أهلي جدة السعودي ، تعيين السويسري كريستيان جروس ، مديرًا فنيًا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.


ليس مجبرا .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

قدم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الشكر للمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على دعمه للزمالك فى الفترة الماضية بلاعبين أمثال التونسيين حمدى النقاز وفرجانى ساسى.


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