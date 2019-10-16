أخبار نادي الزمالك اليوم الاربعاء 16 - 10 - 2019 .. فرجاني ساسي يعلق على أنباء رحيله عن الفريق.. ومرتضى منصور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

كشف فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم الزمالك، موقفه من الرحيل عن فريقه وذلك عقب تردد أنباء عن طلبه مغادرة القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة خلال تواجده مع منتخب بلاده للقاء الكاميرون وديا.أعلن نادي أهلي جدة السعودي ، تعيين السويسري كريستيان جروس ، مديرًا فنيًا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.قدم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الشكر للمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على دعمه للزمالك فى الفترة الماضية بلاعبين أمثال التونسيين حمدى النقاز وفرجانى ساسى.