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رياضة

أول تعليق من فرجاني ساسي عقب أنباء رحيله عن الزمالك

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:43 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد رشاد
كشف فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم الزمالك، موقفه من الرحيل عن فريقه وذلك عقب تردد أنباء عن طلبه مغادرة القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة خلال تواجده مع منتخب بلاده للقاء الكاميرون وديا.

وقال ساسي فى تصريحات صحفية: "لم أجر أي حوارات صحفية مؤخرا ، علاقتي بالزمالك وجماهيره على ما يرام وأشعر بالراحة النفسية في تواجدي مع الفريق ، أتمنى التتويج بالبطولات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وكان هناك حوار انتشار لساسي عبر أحد وسائل الإعلام التونسية خلال الأيام الأخيرة ذُكر فيه إنه يريد الرحيل عن الزمالك لعدم شعوره بالراحة ويرغب في الانتقال للدوري السعودي وهو ما نفاه اللاعب اليوم بشكل قاطع.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الدوري بعد تأجيل القمة أمام الأهلي.

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