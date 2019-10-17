معجزة.. شاهد كيف تتمدد عظام المرأة أثناء الولادة لتفسح المجال للجنين

انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي التقطت في الأسابيع الأخيرة من حمل امرأة، لتضع نظرة ثاقبة حول كيفية حدوث الولادة المهبلية بالضبط، تُظهر الصورة التي نُشرت بواسطة North Dallas Doula Associates عملية الولادة.





وإن أكثر ما يلفت الانتباه في الصورة هو انتفاخ في أسفل ظهر المرأة، وإذا علمت سبب هذا الانتفاخ فلن تصدق ما يمكن لجسد المرأة أن يفعله أكثر من عملية الولادة التي تشبه المعجزة.





هناك مجموعة من العظام أسفل الظهر تتحرك تلقائيًا وتتمدد لإفساح المجال للطفل أثناء مروره بقناة الولادة بحسب صحيفة "ريد أونلاين"، وهذا أكبر إثبات بأن عظامنا يمكن أن تتحرك بالفعل دون كسر لاستيعاب معجزة الولادة، فالله رزقنا أجسادًا ذكية.





تشرح «كارين جواش» مستشارة التوليد في مستشفى بورتلاند وهي جزء من فريق HCA Healthcare UK، العملية بمزيد من التفاصيل، فتقول "إن العظام المسماة دالتون مايكلز هي منطقة أسفل الظه ، والتي تشمل الفقرات القطنية الثلاثة".





وأضافت "يمكن في بعض الأحيان أن نراها تتحرك إلى الوراء في المرحلة الثانية من المخاض، بشكل أساسي لتوفير مساحة في الحوض حتى يتحرك الطفل"، فهل تخيلت يومًا بأنه يمكن للعظام أن تتحرك؟.