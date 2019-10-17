بدأوا من غرفة نومهم.. مراهقون أسسوا شركات عملاقة أبرزهم مارك زوكربيرج

هل فكرت يومًا أن شخصًا في الـ18 أو في الـ19 من عمره بإمكانه إنشاء مشروعه الخاص بل وجعله ناجحًا للغاية؟



بالتأكيد ستشعر أنه من الصعب أن يفعل شابًا ما في مثل هذا السن شيئًا كهذا، ولكن الأمر لم يكن مستحيلًا لمؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، أو لمؤسس ديل، مايكل ديل.



وفيما يتعلق بذلك، تعرض صحيفة "بيزنيس إنسايدر" الأمريكية قائمة بأشخاص دخلت شركاتهم وأعمالهم التاريخ، ولكنهم بدءوا من سن مبكر للغاية وبأقل الإمكانيات.



مارك زوكربيرج - مؤسس فيسبوك

وجاء على رأس القائمة مؤسسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج الذي أنشاء واحدًا من أشه وسائل التواصل الاجتماعي في العالم في وقتنا الحال، وبينما كان زوكربيرج طالبًا في جامعة هارفارد في عام 2003، أنشأ موقع يسمى Facemash، عولى الرغم من أن الموقع قد تم إزالته، فقد قاد زوكربيرج وبعض أصدقائه - إدواردو سافرين ، وداستن موسكوفيتز ، وأندرو مكولوم ، وكريس هيوز - إلى إنشاء موقع فيسبوك Facebook في غرفة سكن الجامعة الخاصة بهم، وكان زوكربيرج حينها في الـ19 من عمره.





مايكل ديل - مؤسس ديل

ومثل زوكربيرج ، بدأ مايكل ديل شركة ديل في عمر الـ19، فعندما كان مايكل ديل طالة في جامعة تكساس في أوستن في عام 1984، بدأ ترقية أجهزة الكمبيوتر من أجل الربح، وفي نفس العام، ترك دراسته الجامعية بعد أن حصل على 80 ألف دولار في مبيعات الكمبيوتر. ثم بدأ العمل بدوام كامل في أعماله، وفي النهاية، أصبحت شركته واحدة من الشركات الرائدة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية وتبلغ قيمتها 45.2 مليار دولار.



فريد ديلوكا - مؤسس سلسلة Subway

افتتح رجل الأعمال الأمريكي فريد ديلوكا أول مطعم حينما كان عمر 17 عامًا، ففي عام 1965، احتاج فريد ديلوكا إلى المال من أجل دراسته الجامعية، لذا قرر فتح شركة خاصة به، وحينها لجأ إلى بيتر بك، عالم الفيزياء النووية وصديق العائلة، للحصول على قرض بقيمة 1000 دولار.



ومعا، افتتحوا مطعم سوبر سابمارين Super Submarines في بريدجبورت، كونيتيكت، وبعد بضع سنوات، تم تغيير اسم الشركة لتصبح Subway، وبعدها ذاع صيتها بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لتصبح أكبر سلسلة للوجبات السريعة في العالم.





مات مولينويج - مؤسس WordPress

أسس مات مولينويج WordPress عندما كان عمره 19 عامًا، واليوم، لدى WordPress أكثر من 20 مليار صفحة ويب - ويزورها أكثر من 409 مليون شخص شهريًا.





مايك كيتريدج - مؤسس Yankee Candles

بدأ مايك كيتريدج عملًا لصنع الشموع في السادسة عشرة من عمره، ففي عام 1969، بدأ مايك كيتريدج بيع الشموع التي صنعها مقابل دولارين لجيرانه، ومع ازدياد الطلب، استطاع كيتريدج إنشاء شركته، وفي النهاية، باعهاة بمبلغ 500 مليون دولار.



الشركة التي بناها كيتريدج في سن المراهقة لديها الآن 500 متجر مع أكثر من 19000 تاجر تجزئة يبيعون منتجات Yankee Candle.



كاثرين كوك - مؤسسة MyYearbook

أنشأت كاثرين كوك MyYearbook مع إخوانها في الرابعة عشرة من عمرها، وباعته لاحقًا مقابل 100 مليون دولار، وتم تغيير اسم الشركة لـ MeetMe.



بالمر لوكي - مؤسس Oculus

ابتكر بالمر لوكي أول نموذج أولي لأعماله التجارية المربحة ، Oculus ، عندما كان مراهقًا، حيث أصبح بالمر لوكي أول من يهتم بعالم ألعاب الواقع الافتراضي منذ 15 عامًا.، وحينها أنشأ سماعات الرأس VR الخاصة به، والتي أطلق عليها اسم PR1، عندما كان عمره 17 عامًا. وفي سن 21 ، باع شركة Oculus إلى فيسبوك Facebook بأكثر من ملياري دولار.



