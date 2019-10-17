موسم الرياض.. تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب: ده أصغر مني

كرم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مجموعة من نجوم الفن في الوطن العربي وعلى رأسهم المطرب الكبير عمرو دياب، احتفالًا بانطلاق "موسم الرياض" الترفيهي في السعودية.





ومازح تركي آل الشيخ، المطرب عمرو دياب، قائلًا "يا جماعة ده أصغر مني".





وأبدى عمرو دياب، سعادته الكبيرة بالتكريم، موجهًا شكره إلى تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه، قائلًا "أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ وأعد جمهوري بمزيد من النجاحات".





وحرصت الفنانة دينا الشربيني على التواجد بجوار الهضبة، كما ارتدت ملابس مشابهة له، حيث ارتدت فستانًا أسود يشبه بدلة عمرو دياب.