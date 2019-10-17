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أخبار العالم

بسبب هاجيبيس.. اليابان تؤجل احتفالها بتنصيب الإمبراطور الجديد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:05 ص
اليابان تؤجل احتفالها
اليابان تؤجل احتفالها بتنصيب الإمبراطور الجديد بسبب الاعصار
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دعاء أبوهشيمة
قررت اليابان تأجيل الاحتفال بتنصيب الإمبراطور الجديد، ناروهيتو، إذ تركز جهودها حاليا على التعافي من آثار الإعصار هاجيبيس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وسائل إعلام رسمية يابانية، اليوم، الخميس، أن العرض الذي كان مقررًا أن ينطلق يوم 22 أكتوبر الجاري في العاصمة طوكيو، سيتم تأجيله إلى 10 نوفمبر المقبل.

وأودى الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب اليابان يوم السبت، إلى مصرع 73 شخصا وإصابة 224 آخرين كما يسابق عمال الإنقاذ الزمن لتحديد مكان 14 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بحسب هيئة الإذاعة الوطنية.

وتسبب الإعصار في هطول كم قياسي من الأمطار في أنحاء واسعة من البلاد يوم السبت، مما أسفر عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت الحكومة إن 52 من ضفاف الأنهار قد انهارت، وتسبب الإعصار في 170 انهيارا أرضيًا وطينيًا في 19 مقاطعة، وتسبب الكثير من هذه الانهيارات في غلق الطرق.

وغمرت مياه الفيضانات أكثر من 14 ألف منزل تضرر 1100 منزل منها بشدة، وفقًا لهيئة الإذاعة، ولا يزال نحو 4400 شخص يقيمون في 188 مركزًا للإيواء المؤقت بعد الإعصار، بحسب الحكومة.

بدوره، قال رئيس الوزراء شينزو آبي، في وقت سابق، خلال اجتماع فرقة العمل المعنية بالكوارث، إن الحكومة ستستخدم الأموال الاحتياطية، وإذا لزم الأمر، ستضع ميزانية تكميلية لأعمال إعادة الإعمار.
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