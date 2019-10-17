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أخبار البلد

لبنان تستضيف الاجتماع الدوري للعائلة الأرثوذكسية بأنطلياس

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
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سامح سلام
عقد أعضاء اللجنة الدائمة للعائلة الأرثوذكسية الشرقية، اجتماعهم الدوري في ضيافة قداسة الكاثوليكوس أرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس بكاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا بأنطلياس بلبنان.

مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صاحبا النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس الاسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

بينما مثل الكنيسة السريانية الأرثوذكسية صاحبا النيافة المطران جورج صليبا مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس والمطران دانيال كوريه مطران بيروت للسريان الأرثوذكس.

ومثل الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية لبيت كيليكيا صاحبا النيافة المطران ناريج أليمازيان مطران لبنان للأرمن الأرثوذكس والمطران مقار من الكاثوليكوسية.

وتدارس المجتمعون كل ما يخص حوارات العائلة مع الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الانجليكانية.

كما تضمن الاجتماع استعراض ماتم في العام الماضي من اجتماعات لمجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط وماسيتم خلال العام القادم من اجتماعات للجمعيات العامة واللجان التنفيذية.

وكذلك استمعوا إلى تقرير من نيافة المطران جورج صليبا عما تم مؤخرًا من أحداث للكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى الهند.
وقد زار وفد الكنيسة القبطية قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس بمقر البطريركية بالعطشانة، وسلموا قداسته رسالة من قداسة البابا تواضروس الثانى.

و كذلك التقى الوفد قداسة الكاثوليكوس أرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير وسلموا قداسته أيضًا رسالة من قداسة البابا تواضروس الثاني.
لبنان تستضيف الاجتماع الدوري للعائلة الأرثوذكسية بأنطلياس
لبنان تستضيف الاجتماع الدوري للعائلة الأرثوذكسية بأنطلياس
لبنان تستضيف الاجتماع الدوري للعائلة الأرثوذكسية بأنطلياس
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