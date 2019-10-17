دور اتحاد الكرة.. التفاصيل الكاملة لأزمة تأجيل مباراة القمة.. تعرف عليها

كشف أحمد شوبير، نائب مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، التفاصيل الكاملة، الخاصة بأزمة تأجيل مباراة القمة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، والتي كان من المقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل في إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.



وقال أحمد شوبير في تصريحات اذاعية إن اللجنة الخماسية كانت مصممة جدا على ان تقام المباراة في موعدها، ولكن في المقابل كان هناك تصميم شديد من الجهات الأمنية على تأجيل اللقاء.



واضاف:" حاول كثيرًا عمرو الجنايني وباقي أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ان يتم تعديل القرار وأن تقام المباراة في موعدها، ولكن الأمن كان مصمم على موقفه، وذلك لدواعي رأى انها تخصه وتخص الصالح العام للبلد".



وأشار شوبير إلى أن الجميع في وقت سابق كان يتحدث عن ان اتحاد الكرة "بيتمسح" في حجة الأمن لتأجيل المباريات، ولكن ما حدث في تلك الأزمة كشف الحقيقة للجميع.



وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك الي أجل غير مسمى، بينما وضع بدلًا منها مواجهة الزمالك والمقاولون العرب.