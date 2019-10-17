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مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل فطيرة الطاسة خطوة بـ خطوة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:30 م
صدى البلد
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قسم المرأة
كثير من السيدات لا يريدون إعداد الأطعمة الدسمة أو التى تاخذ الكثير من الوقت، وتعد فطيرة الطاسة من أسهل وأسرع الأكلات، والتى يفضلها أيضًا الكثير من الأطفال والكبار وإليكم طريقة عمل فطيرة الطاسة.

المكونات لـ عمل فطيرة الطاسة خطوة بـ خطوة:

- 2ونصف كوب من الدقيق
- رشة من الملح
- كوب ماء دافئ
- سلامى ( أو أى منتج حسب الرغبة) 
- زيتون
- جبنة موزاريلا
- فلفل ألوان

طريقة تحضير فطيرة الطاسة:
تعجن جيدًا ثم نقسمها إلى أربعة أجزاء ونتركها لمدة ساعة
تفرد العجينة بطريقة بسيطة 
نضع المكونات داخل العينة ثم نغلقها من كل جهة حتى تصبح مربعة
توضع فى طاسة بها نقطة زيت على النار
نتركها حتى تصبح باللون الذهبى ثم نقدمها مع بطاطس محمرة.
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