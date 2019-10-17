بـ الذهبى اللامع.. دارين حداد بإطلالة جريئة على إنستجرام

شاركت الفنانة دارين حداد ، متابعيها بصورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة عصرية.



وظهرت دارين حداد ، ببلوزة باللون الأسود نصف كم ، و ارتدت هوت شورت باللون الذهبى اللامع ، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض ، وحملت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأبيض.



وارتدت دارين حداد ، نظارة شمسية باللون الأسود تتناسب مع إطلالتها ، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بين كتفيها بطريقة بسيطة وغير متكلفة.



ولم تضع الكثير من الميك اب واعتمدت على جمال بشرتها الرائعة، وأكتفت بأحمر شفاة باللون الأحمر ، وأكملت إطلالتها بساعة يد باللون الذهبى كإسسوارات أنيقة تبرز جمال إطلالتها.



