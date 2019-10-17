حلم الـ 6 سنوات يتحقق.. السيسى يشهد مراسم الاحتفال بتخريج أول دفعة من كلية الطب بالقوات المسلحة.. تعليم على أحدث مستوى عالمي.. والخريجون يساهمون في تقديم الخدمات للقطاع العسكري والمدني

كلية الطب للقوات المسلحة:

الكلية تمد القوات المسلحة باحتياجاتها من الضباط الأطباء الأكفاء

الأطباء الخريجون يتمتعون بالمهنية ويقدمون خدماتهم الصحية للعسكريين والمدنيين

تنفيذ التوأمة بين كلية الطب بالقوات المسلحة وكلية الطب بجامعة ولاية ميتشجن الأمريكية

تخريج أطباء متميزين وقادرين على المساهمة الفعالة في البحث العلمى وبناء وخلق كوادر أكاديمية

فيلم عن إنشاء الكلية

بيان عملي للطلبة

فيلم تسجيلي للمشير الجمسي

إعلان نتيجة التخرج ومنح الأنواط لأوائل الخريجين

6 أعوام من الدراسة الشاقة





واستطرد: "كما كان من صلب أهدافها تخريج ضباط أطباء متميزين وقادرين على المساهمة الفعالة في مجال البحث العلمى وبناء وخلق كوادر أكاديمية فى مجالات وأساليب التعليم الطبى الحديث لتساهم القوات المسلحة بقوة في تطوير التعليم الطبى في مصر".

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسى بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث بدأت مراسم الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشئون المعنوية تناول تاريخ وفكرة إنشاء كلية الطب للقوات المسلحة بالتعاون مع كليات الطب والجامعات المصرية لتكون منارة للعلم الطبى، وتساهم فى تخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على دعم المنظومة العلاجية وتقديم خدمة طبية مميزة للمدنيين والعسكريين على حد سواء.أعقب الفيلم إذاعة فقرة على شاشات العرض لبيان عملى عن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية بنجاح نتج عنها إصابة فردين من القوات، ثم قام الطلبة الخريجون باستعراض بعض المهارات الطبية على نماذج من المحاكيات لإنقاذ حياة المصابين، ظهر خلاله مدى ما تحصلوا عليه من تأهيل علمي وطبي وقدرة عالية على التعامل مع الإصابات الحرجة أثناء العمليات القتالية.شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيلما تسجيليا تناول مسيرة حياة المشير محمد عبد الغنى الجمسى الذى أطلق اسمه على الدفعة الجديدة تخليدًا لذكراه وتقديرًا لتضحياته وبطولاته للدفاع عن أمن واستقرار الوطن، ثم تقديم أغنية بعنوان "حصاد مصر" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتى تفاعل معها أسر الخريجين في جو حماسى تعبيرًا عن فرحتهم بانضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة ضمن الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة.ثم اصطف الخريجون الجدد، وقام نائب مدير كلية الطب بالقوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج، حيث صدق القائد العام للقوات المسلحة على النتيجة النهائية لامتحانات التخرج، وقد بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط دخول الامتحان النهائي 100%، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الدفعة الأولى إلى الدفعة الثانية من كلية الطب لتتواصل مسيرة عطاء رجال القوات المسلحة جيلا بعد جيل.وقام مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار التعيين، ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديرًا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالكلية، ثم قام عدد من الطلبة بإهداء الرئيس درع كلية الطب للقوات المسلحة تعبيرا عن ولائهم وانتمائهم لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها السياسة، وردد الخريجون يمين الولاء.وألقى اللواء طبيب عمر حجاب، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، كلمة قدم خلالها الشكر لكل "فكر وكل جهد ساهم في أن نقف اليوم لنشهد والشعب المصرى أملًا جديدًا وصفحة من صفحات مصر المضيئة بتخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة، والذي يعتبر خير دليل على رؤية ثاقبة واهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في أهم ملفين للدولة التعليم والصحة".وقال اللواء طبيب عمر حجاب: "وبناءً عليه لم تأل القيادة العامة للقوات المسلحة جهدًا في الدعم الفكرى المستمر لإدارة الكلية لإعداد جيل من الكوادر الطبية قادر على أن يكون قاطرة الطب الحديث في مصر"، مضيفًا أن "الرئيس السيسى أطلق عام 2013 شرارة البدء لاستكمال دراسة مستفيضة عن إعداد كلية طب بالقوات المسلحة والتي كانت حلمًا راود جميع قيادات وأطباءالخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وأصبح الحلم حقيقة لتبدأ الدراسة بالسنة الأولى في أكتوبر من نفس العام لمائتى طالب كانوا النواة الواعدة لكلية طب، وهم من نحتفل بتخرجهم اليوم بعد مرور ستة أعوام من الدراسة الشاقة – الدفعة الأولى، دفعة المشير محمد عبد الغنى الجمسى".وتابع مدير كلية الطب للقوات المسلحة: "منذ ذلك الحين استمرت وتضاعفت التحديات، حيث كان الهدف من إنشاء الكلية هو إمداد القوات المسلحة باحتياجاتها من الضباط الأطباء الأكفاء بأعداد كافية تضمن جودة عالية للرعاية الصحية التي تقدمها القوات المسلحة للعسكريين والمدنيين".وأوضح: "طبقا لرؤية الرئيس السيسى في التوأمة مع الجامعات المصنفة عالميًا، فقد تم تنفيذ التوأمة بين كلية الطب بالقوات المسلحة وكلية الطب بجامعة ولاية ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي آلت إلى إعطاء شهادة من هذه الكلية لكل خريج من كلية الطب بالقوات المسلحة تفيد بأنه اجتاز بنجاح اختبارات منهج بكالوريوس الطب والجراحة بعد مراجعته وتعزيزه واعتماده".ونوه: "وقد أشادت إدارة جامعات ولاية ميتشجن بالمبادرة البناءة للكلية في إطلاق برنامج "اقرأ لتقود" في يونيو 2019، حيث يتيح هذا البرنامج لطلبة الكلية أن ينهلوا العلم من مكتبة عالمية توفرها جامعة ولاية ميتشجن إيمانًا بدعم الفكرة وأهمية زيادة المدارك والسمو في بناء الشخصية من التوسع في القراءة".وقال: "طموحاتنا لا سقف لها وشعارنا "العلم - الشرف - الوطن" وقيمنا الانتماء والانضباط وإنكار الذات والأمانة والعمل الجماعي والإبداع والجودة والإتقان والإخلاص للوطن".كما قدم التهنئة للرئيس وشعب مصر العظيم على تخرج أول دفعة من كلية الطب بالقوات المسلحة قائلا: "حيث مازال وسيظل الطب هو أشرف علوم الدنيا، والطبيب يعيش رحلة زمنية مع الكفاح، فعليه أن يتابع كل جديد في تخصصه وهذه الجديد يتغير بالدقيقة والثانية، ما يستهلك من الطبيب عمرًا وجهدًا وصحةً في كثير من الأحوال فهو متعلم مدى الحياة".وأضاف: "وإننا نعد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل تطوير التعليم الطبي بمصر وأن نكون مركز تميز لعمليات التقييم بجميع أشكالها وقبل أن أختم كلمتي أود أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان والاحترام لكليات الطب بالجامعات المصرية التي أمدت كلية الطب بالقوات المسلحة بنخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا بفاعلية في العملية التعليمية بالكلية"، موجها التحية والتقدير لأسر الخريجين الذين ربوا أبناءهم تربية صالحة مراعين القيم والمبادئ الصحيحية وقدموهم فداءً لوطنهم الغالى مصر.واختتم كلمته قائلا: "أوصي أبنائي الخريجين بأن يراعوا الله في مهنتهم وأن يمارسوا الطب بكل أمانة وشرف وأن يثابروا على طلب العلم ويسخروه لنفع الإنسان وأن يوقروا من علمهم ويعلموا من يصغرهم، حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة لتكون حصنًا منيعًا للحفاظ على مقدرات الشعب المصري وصنع مستقبل أفضل للقادم من الأجيال، وفى نهاية الاحتفال حرص الرئيس السيسى على التقاط صورة تذكارية مع الخريجيين الجدد".حضر الاحتفال المشير حسين طنطاوى والمستشار عدلى منصور والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة.