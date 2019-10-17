بنات رانيا يوسف ومكة محمد صلاح الأبرز.. 30 صورة لـ أبناء المشاهير يثيرون الجدل

أبناء المشاهير يثيرون الجدل من خلال ظهورهم على السوشيال ميديا، حيث تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور ابنة اللاعب المصرى بملابس غريبة وهو يرتدي ملابس تشبه زي الهنود الحمر، كما ارتدت ابنته مكة فستانا ملونا مبهجا، لكن هناك سرا وراء ظهور النجم محمد صلاح بهذه الإطلالة في عيد ميلاد ابنته.



يبدو أن الطفلة مكة محمد صلاح مغرمة بالفيلم الكارتوني "موانا"، وشخصياته وملابسهم، ومن هنا قرر محمد صلاح أن يحول لها فيلم الكارتون الشهير إلى واقع في عيد ميلادها، فارتدى زيا مثل الذي يظهر في الفيلم، وارتدت الطفلة فستانا يشبه تمامًا فستان موانا في الفيلم الشهير.



وتجاهل محمد صلاح أي انتقادات قد يتعرض لها بعد ظهوره بهذه الملابس، لكن قرر فقط أن يسعد طفلته ويجسد لها شخصيات فيلمها الكارتوني المفضل.



وظهرت ابنة الفنانة رانيا فريد شوقى فى صورة تجمعها مع والدتها التى انتشرت بشكل مكثف على السوشيال ميديا، بعدما خطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل التشابه الكبير بين الأم وابنتها.



من ناحية أخرى، من أبناء المشاهير الذين أشعلوا السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة، بنات الفنانة رانيا يوسف، وبنات الفنان كريم فهمى، وابنة الفنان شريف منير، وابنة الفنان أحمد الفيشاوى، وروتانا ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، وجنى ابنة الفنان عمرو دياب.