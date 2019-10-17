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رياضة

إبراهيموفيتش يدخل حسابات انتر ميلان

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:52 م
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
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عبدالله هشام
دخل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق لوس أنجلوس الأمريكي، حسابات فريق انتر ميلان الذي يسعي لضم مهاجم الفترة المقبلة.

ويحاول فريق انتر ميلان الحصول على خدمات مهاجم بعد الاصابة التى تعرض لها اللاعب اليكسيس سانشيز مهاجم الفريق مع منتخبه تشيلي ويعود بعد الجراحة خلال 3 أشهر .

وحسب تقرير لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن انتر ميلان كان يحاول تدعيم خط وسط الفريق لكن في الوقت الحالي أصبح مهتما بضم مهاجم .

وتضم القائمة التي سيدخل انتر ميلان معها في مفاوضات ابراهيموفيتش وماريو ماندزوكيتش "يوفنتوس" ، بجانب السنغالي كيتا بالدي الذي لعب للانتر معارا من فريق موناكو.

ويعتبر ابراهيموفيتش الأقرب للإنضمام الى الانتر لأنه سيكون مجانا في ديسمبر المقبل ولن يكلف النادي مبالغ كبيرة ، كما ان كيتا سيكون مفيدا أكثر للفريق لانه بعد عودة سانشيز سيلعب كجناح علي جانب اخر من الصعب ان يفرط يوفنتوس في خدمات لاعبه لغريمة ومنافسه القوي في الدوري الايطالي.
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