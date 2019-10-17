مصادرة طن قشطة غير صالحة و200 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها للجمهور بالغربية.. صور

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط نصف طن قشطة غير صالحة للاستهلاك، و200 كيلو دقيق بلدى مدعم بقصد بيعها فى السوداء فى حملات مكبرة بنطاق قري ومركز طنطا.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين يفيد بضبط سيارة نقل تحمل رقم 6978 حال مرورها بمنطقة كفرة العجيزى أول طنطا، قيادة "البسيوني.ر.ع" 34 سنة محملة بـ 585 كيلو قشطة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى المحضر 32638 جنح قسم أول طنطا.



كما ضبط 200 كيلو دقيق بلدى مدعم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء داخل مخبز بلدى بشارع عبد العظيم رياض أول طنطا ملك "حسن.ح.ع" 45 سنة، فى المحضر 32637 جنح قسم أول طنطا وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.