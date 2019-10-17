Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شيخ الأزهر لـ رئيس المحكمة الدستورية: قضاة مصر حصن أمان للوطن

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:20 م
شيخ الازهر خلال إستقباله
شيخ الازهر خلال إستقباله رئيس المحكمة الدستورية العليا
Advertisements
إيمان طلعت
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر برئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المحكمة وقضاتها حصن أمان للوطن، ومصدر طمأنينة للمواطنين، ويقومون بدور بالغ الأهمية فى تطبيق القانون وحماية وضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها بالدستور، بما يسهم في نشر العدل والاستقرار.

من جانبه، أعرب رئيس المحكمة الدستورية، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال وتصديه لدعاوى التطرف والكراهية، مؤكدًا اعتزازه بجهود فضيلة الإمام الأكبر فى تعزيز قيم السلام والحوار والتعايش وترسيخ ونشر سماحة الإسلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا: الأزهر المنبر الكبير لاتحاد المسلمين حول العالم

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي قيرغيزستان

ترشيحاتنا

رسميا.. الأهلي يعلن رفضه خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل

طالعة بـ شبشب الحمام.. تعليقات صادمة على رانيا يوسف في أحدث ظهور

أردوغان يلقي رسالة ترامب في سلة المهملات

اتحاد الكرة لـ الأهلي: هات موافقة أمنية على القمة 119 أمام الزمالك

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور

دور اتحاد الكرة.. التفاصيل الكاملة لأزمة تأجيل مباراة القمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور

بـ جيب حمراء قصيرة.. منة فضالى في أحدث ظهور

بـ العباية.. شيرى عادل بإطلالة محتشمة