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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الموريتاني: وفد من الناتو يصل نواكشوط ويلتقي وزير الدفاع

الناتو
الناتو

أعلن الجيش الموريتاني اليوم الجمعة 3 مايو 2024 أن وفد من حلف شمال الأطلسي "الناتو" وصل إلى العاصمة نواكشوط في زيارة تستمر لمدة يومين.

ويترأس وفد الناتو إلى موريتانيا، الأميرال روبيرت باور قائد اللجنة العسكرية للحلف، وأشار الجيش الموريتاني في بيان له إن الوفد ناقش مع قائد الأركان الموريتاني المساعد؛ اللواء محمد فال ولد الرايس، علاقات التعاون العسكري القائم بين موريتانيا والحلف.

وأجرى الوفد مباحثات كذلك مع وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، بحسب ما أورده موقع "صحراء ميديا" الإخباري الموريتاني.

وضم وفد حلف شمال الأطلسي إضافة إلى الأميرال روبيرت باور رئيس الوفد، كلا من ألانورا ريسل مستشارة الاتصال الاستراتيجي و العقيد جوليان مورو، مساعد خاص إضافة إلى باقي أعضاء الوفد المرافق. 

وتشترك موريتانيا والحلف الأطلسي في تعاون يشمل مجالات، محاربة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية، عبر  تقديم الحلف لتمويلات لمساعدة قدرات موريتانيا العسكرية وتدريب جيشها وقواها الأمنية.

الجيش الموريتاني وفد من الناتو يصل نواكشوط نواكشوط حلف شمال الأطلسي قائد اللجنة العسكرية للحلف الأميرال روبيرت باور وفد الناتو إلى موريتانيا موريتانيا قائد الأركان الموريتاني وزير الدفاع الموريتاني

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