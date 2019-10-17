محمد صلاح يغيب عن مران ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

غاب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، عن مران فريقه الجماعي، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي، صورا لتدريبات الفريق، التي أقيمت اليوم، والتي شهدت عودة ماتيب وأوريجي، بينما لم يتواجد محمد صلاح، لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي.



وكان محمد صلاح تعرض لإصابة قوية في الكاحل، بعد تدخل عنيف من حمزة تشوردي لاعب ليستر سيتي، في الجولة الماضية، بالدوري الإنجليزي.



ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.