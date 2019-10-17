إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري لمواجهة مصر المقاصة

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الرابعة للدوري الممتاز، على ملعب استاد الجيش بالسويس.



وضم تشكيل المصري البورسعيدي كلا من:



حراسة المرمى: أحمد مسعود.



الدفاع: كريم العراقي وأحمد شوشة وبهاء مجدي وعمر كمال.



الوسط: فريد شوقي وإيزي إيميكا وسعيدو سنبوري وحسن علي.



الهجوم: محمود وادي وأستين أموتو.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: " أحمد عبدالفتاح وإسلام أبوسليمة وعمرو موسى وأحمد ياسر وعماد فتحي ومفتاح طقطق وأحمد جمعة".



