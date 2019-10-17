لاعب الزمالك يتابع علاجه من إصابة قوية في الركبة

حرص محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على إصابته بالركبة التي يعاني منها.



واستمر حسن في التواجد بملعب نادي الزمالك من أجل متابعة تدريبات الفريق التي تقام حاليا.



جدير بالذكر أن، الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي تحدد موعدها بدلا من لقاء القمة 119، يوم السبت القادم 19-10-2019.



