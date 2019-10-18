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برلمان

برلماني يقترح رفع تعويض حوادث السيارات إلى 250 ألف جنيه

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
حوادث السيارات
حوادث السيارات
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معتز الخصوصى

قال النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه أعاد تجديد مقترحه بتعديل القانون رقم 72 لعام 2007 والذى يتعلق بالتأمين الإجبارى لصالح الغير والناتج عن حوادث السيارات "التعويض الناتج عن حوادث السيارات".

وأكد عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه اقترح تعديل المادة رقم 8 من القانون ، وذلك لرفع قيمة التعويض عن حوادث السيارات من 40 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان حددت موعد لمناقشة مقترحه بتعديل القانون ، ومن المقرر ان يناقش على جدول أعمال اللجنة قريبا ، بحضو شركات التأمين التى تخضع لوزارة قطاع الأعمال العام.

وكان رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد، يوم الأحد 20 أكتوبر المقبل.
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