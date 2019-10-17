برلماني يكشف حقيقة رسالة الرئيس السيسي عن أساليب الفساد

أشاد النائب يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في سعيه المستمر للقضاء على الفساد والمحسوبية والمجاملات، مؤكدًا أن كلام الرئيس خلال حفل تخرج الدفعة الأولي من كلية طب القوات المسلحة، خير دليل على صدق ما يسعي اليه.



وأضاف "الكدواني" لـ"صدى البلد"، أن الدستور ينص على عدم التمييز والمساواة، لافتًا إلى أن ما تطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر رسالة قوية وواضحة للجميع تؤكد رفض القيادة السياسية أي نوع من أنواع الفساد سواء كان مجاملات أو تمييزا او محسوبية أو غيرها من الأساليب الملتوية.



وأشار عضو لجنة الدفاع والامن القومي، إلى أن مصر ضربت المثل لجميع بلاد العالم في القضاء على الفساد والإرهاب حيث انها تمتلك أجهزة رقابية رادعة مثل جهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية وغيرها من الاجهزة الرادعة.



وأوضح النائب أن البرلمان مستعد أن يقوم باصدار قوانين أخرى بالإضافة إلى القوانين الموجودة لمحاربة الفساد والقضاء عليه نهائيًا في حالة وجود حالات فساد جديدة اضافة إلى تعديل أي قانون يحتاج إلى إضافة عقوبات أخرى لردع الفساد.



يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تنفيذ كلية طب للقوات المسلحة، كان فكرة راودت المؤسسة العسكرية منذ 6 سنوات، وتحققت على أرض الواقع .



وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة: "بتابع بنفسى يوميا نتائج تنفيذ كلية طب القوات المسلحة، وإذا تابع كل مسئول عمله؛ هنسبق الدنيا".



وأشار الرئيس إلى أنه تم تطبيق كافة الإختبارات المتبعة بكافة كليات الطب العريقة، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية بداخل كلية الطب العسكرى للقوات المسلحة للحصول على أفضل النتائج مؤكدأ أن المجاملة فساد، وأنه تم اختبار جميع الطلبة بكلية الطب العسكرى للقوات المسلحة.



وتعد كلية الطب العسكرى، أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صدق على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب فى القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم .



ويعد تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب العسكرى، هو أحد أهم الإنجازات التى حدثت فى قطاع الصحة خلال العقود الماضية.