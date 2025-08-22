مصطفى بكري: لا يجب الاستعانة بمن أساؤوا لمصر في البرامج التليفزيونية

تساءل الإعلامي مصطفى بكري: «هل الدولة الآن مستهدفة من أجهزة مخابرات ودول أم لا؟، وهل الرئيس السيسي مستهدف أم لا؟، ألا يستحق كل ذلك أن نتوقف، وأن يكون لدينا إعلاما قوميا وطنيا، وصحافة قوية تواجه كل ما يمس الأمن الوطني؟».

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «عندما يأتي أحد الأشخاص ويسئ إلى جيش مصر، هل كل من شكك ودعم الإخوان في لحظة ما، وما زالت له رؤيته، أجيبه وأديله برنامج في التلفزيون المصري؟، هل معنى الرأى الآخر إني أجيب أي ناس وأقعدهم على الكراسي وأحاورهم؟».

مصر كانت في 2013 فوضى

وأكمل بكري حديثه: «نحن في لحظة فارقة، وعندما اتهم هؤلاء الناس- الذين تتم محاورتهم- المشروعات القومية الكبرى بأنها هَجْص، وغيره مما قالوه زمان، عندما كانت مصر في فوضى عام 2013.. ثم يأتون الآن ويسيئون للبلد».

