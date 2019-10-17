الفنانة نورهان: حب الناس لا يقاس بعدد المتابعين على السوشيال ميديا..فيديو

قالت الفنانة نورهان، إن السوشيال ميديا تمثل لها عبء كبير وأنها لا تستطيع ان تتأقلم مع مواقع التواصل الإجتماعي، موضحة أن الموضوع يأخذ شكل بسيط وتتحدث عن مشاعرها علي صفحتها الشخصية مع أصدقائها، ولا تقبل بإضافة الأشخاص غير المعروفين بالنسبة لها.



وأوضحت نورهان، خلال لقاء خاص ببرنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة " أم بي سي مصر" أن هناك صفحات باسمها لا تعلم عنها شئ، والذين يقومون بعملها هم معجبيها وأنها تكون سعيدة بوجود التعليقات الايجابية والكلام الجيد.



وذكرت الفنانة نورهان، أن السوشيال ميديا ما هو إلا اقتحام تام للحياة الشخصية وأنها أن لم تضع حدود لذلك سيكون من حق كل الناس أن يتدخلون في حياتك الشخصية ويسمحون لأنفسهم بقول كلام على لسانها.



وتابعت نورهان، أن السوشيال ميديا هامة لها في حالة نقد الجمهور للمسلسلات الخاصة بها، وتحكم علي ادائها من خلالها ،وأنها لم تقوم بعمل حساب شخصي على انستجرام الا مؤخرا ولكنها لا تستطيع الاهتمام به لضيق الوقت وأشارت الي أن حب الناس لايقاس بعدد متابعيها علي السوشيال ميديا.