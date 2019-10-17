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اقتصاد

توقعات بارتفاع النمو الاقتصادى في المغرب 3.7%

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:21 م
الاقتصاد المغربي
الاقتصاد المغربي
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رويترز
قال حسن عبيابة المتحدث باسم الحكومة المغربية اليوم الخميس إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب 3.7 بالمئة في 2020، من 2.9 بالمئة هذا العام.

وقال عبايبة للصحفيين في أعقاب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن هذا التقدير يأتي على أساس متوسط لمحصول الحبوب قدره سبعة ملايين طن، وسعر لبرميل النفط عند 67 دولارا.

والمغرب، حيث يشكل قطاع الزراعة نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هو أيضا مستورد رئيسي للطاقة في شمال أفريقيا.

وقال بنك المغرب المركزي وصندوق النقد الدولي إن اقتصاد المملكة سينمو 2.7 في المئة فقط هذا العام، من ثلاثة بالمئة في 2018، في أعقاب هبوط إنتاج الحبوب إلى 5.2 مليون طن، بانخفاض قدره 49 في المئة عن العام السابق.

ومن ناحية أخرى، وفي إطار مسودة ميزانية 2020 التي ستقدم للبرلمان يوم الإثنين، ستمضي الحكومة قدما في الخصخصة، وستركز على التعليم والصحة والتوظيف وتطوير الاستثمارات، حسبما قال عبايبة دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن تقديرات العجز في الميزانية.

وقالت الحكومة إن عجز الميزانية سينخفض إلى 3.5 بالمئة هذا العام، من 3.7 بالمئة في 2018، بفضل بيع حصة قدرها ثمانية في المئة في إتصالات المغرب، أكبر مشغل لخدمات الإتصالات في البلاد، في يونيو الماضي.
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