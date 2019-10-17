Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد ضغط ترامب .. أردوغان يوقف العمليات العسكرية وينسحب من شمال سوريا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:45 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وقال بنس في مؤتمر صحفي: "تركيا ستوقف العملية العسكرية للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب خلال 120 ساعة".  وأضاف: "كل العمليات العسكرية ستتوقف"، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التركية ستنتهي عندما يكتمل الانسحاب.  وتابع: " أمريكا بدأت بالفعل تسهيل الانسحاب الآمن للقوات الكردية".

وكان البيت الأبيض، قد أعلن اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علق دعوته إلى أردوغان في انتظار ما ستسفر عنه محادثات أنقرة.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد صرح بأن الرئيس، رجب طيب أردوغان، لن يجري الزيارة المخطط لها إلى الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن عقوبات عليه أو على أي من أفراد عائلته.

وأشار أوغلو في تصريحات لقناة "BBC" بنسختها التركية، إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو من دعا أردوغان ليزور الولايات المتحدة، وأن الرئيس التركي قبل هذه الدعوة، وأضاف: "إلا أن هذه الزيارة ستخسر أي معنى في حال فرض أي عقوبات عليه أو عائلته".

وشدد وزير الخارجية على أن الأمن القومي يمثل الأولوية بالنسبة للحكومة التركية وقال: "نحن بصراحة لا نخشى العقوبات. إذا لم نقض على الإرهابيين اليوم، يمكن أن يصبح ذلك أكثر صعوبة في المستقبل. ولهذا السبب، هذه المسألة أهم بالنسبة لنا من العقوبات".

وأوضح أوغلو أن بلاده لم تنتظر الضوء الأخضر من ترامب لبدء العملية العسكرية في سوريا أو من أي طرف آخر، مبينا: "أردنا العمل مع الولايات المتحدة، إلا أنها لم تف بالتزاماتها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المفوضية الأوروبية تطالب تركيا بوقف العملية العسكرية في سوريا

للمرة الأولى.. ترامب وقائد قوات سوريا الديمقراطية يبحثان وقف الغزو التركي

أحدث حصيلة للغزو التركي على سوريا..قتلى بالمئات

البيت الأبيض يكشف موعد توجه نائب الرئيس الأمريكي إلى تركيا

وزير خارجية تركيا يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

بنس يصل تركيا لبحث عمليتها العسكرية بسوريا مع أردوغان

ترشيحاتنا

فوائد تناول الثوم قبل النوم .. يعزز الرغبة الجنسية للرجال

تحمل علم توجو.. حريق على سفينة بميناء دمياط

طريقة عمل الكشرى أسرع وأحلى من المحلات

بـ فستان مخطط قصير.. رانيا يوسف بـ إطلالة جريئة

بـ العباية.. شيرى عادل بإطلالة محتشمة

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل القمة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم تنهال بالضرب المبرح على طفلها حديث الولادة بسبب موعد غرامي

اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد

مدد مدد يا شيخ العرب .. ماذا يحدث في مليونية السيد البدوي بطنطا|شاهد