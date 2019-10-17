جامعة حلوان تنظم المهرجان الترويحي العاشر لذوى الاحتياجات



ويقام المهرجان تحت رعاية كل من الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور جسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة.



وصرح مسئولو النشاط الرياضى ان المهرجان يتضمن اقامة مسابقات فى " رمى السهام ، شد الحبل ، تنس الطاولة ، مصارعة الذراعين ، العابا ترويحية.



ويقام المهرجان يوم الاثنين الموافق ٢٨ اكتوبر ٢٠١٩ فى تمام الساعة ١٠ صباحا بالصالة ١ بالحرم الجامعى بجامعة حلوان ،

منبهين على الطلاب الراغبين بالاشتراك تسجيل أسمائهم بإدارات رعاية الشباب بالكليات.

اعلنت ادارة النشاط الريلضى برعاية شباب جامعة حلوان عن تنظيمها المهرجان العاشر الترويحى للطلاب متحدى الإعاقة بالجامعة.