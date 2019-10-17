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تعليم

جامعة حلوان تنظم المهرجان الترويحي العاشر لذوى الاحتياجات

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:25 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلنت ادارة النشاط الريلضى برعاية شباب جامعة حلوان عن تنظيمها المهرجان العاشر الترويحى للطلاب متحدى الإعاقة بالجامعة.
 
ويقام المهرجان تحت رعاية كل من الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور جسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة.

وصرح مسئولو النشاط الرياضى ان المهرجان يتضمن اقامة مسابقات فى " رمى السهام ، شد الحبل ، تنس الطاولة ، مصارعة الذراعين ، العابا ترويحية.

ويقام المهرجان يوم الاثنين الموافق ٢٨ اكتوبر ٢٠١٩ فى تمام الساعة ١٠ صباحا بالصالة ١ بالحرم الجامعى بجامعة حلوان ،
منبهين على الطلاب الراغبين بالاشتراك تسجيل أسمائهم بإدارات رعاية الشباب بالكليات.
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