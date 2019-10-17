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أخبار العالم

بعد إنهاء العملية العسكرية في سوريا.. الرئيس الأمريكي: أنقذنا ملايين الأرواح

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:36 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن مع تركيا لوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وقال "ترامب" في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا يوم تاريخي.. أنا فخور بالولايات المتحدة لإصرارها على اتباع طريق ضروري، ولكنه غير تقليدي".

وأضاف "ترامب": "لقد حاول الكثير إبرام هذه الصفقة لسنوات عديدة. وسيتم إنقاذ ملايين الأرواح الآن.. مبروك للجميع".

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قد أعلن، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وقال بنس في مؤتمر صحفي إن "تركيا ستوقف العملية العسكرية للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب خلال 120 ساعة".
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