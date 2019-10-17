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تعليم

جامعة المنصورة تحتل مركزا متقدما بين الجامعات المصرية فى علوم الحاسب

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:06 م
جامعة المنصورة تحتل
جامعة المنصورة تحتل مركز متقدم بين الجامعات المصرية فى علوم
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همت الحسينى
أظهر تصنيف التايمز العالميTimes Higher Education فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا لعام 2020، إدراج جامعة المنصورة لأول مرة هذا العام فى قطاع علوم الحاسب بتصنيف التايمز العالمى حيث حصلت على الترتيب (251-300).

وأدرجت 17 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالميTimes Higher Education فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا لعام 2020.

وذكر التقرير أن الجامعة حصلت على مستوى متميز بين الجامعات المصرية فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا بتصنيف التايمز العالمي لهذا العام مقارنة بالعام الماضى فى الترتيب فى الترتيب (501-600).
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