ظلام في بورسعيد.. عطل مفاجئ في محول الكهرباء الرئيسي المغذي للمحافظة

تسبب عطل مفاجئ في المحول الرئيسي المغذي لشبكة الكهرباء الرئيسية لمحافظة بورسعيد في تحويل المحافظة إلى ظلام دامس بجميع الأحياء و مدينة بورفؤاد و توابعها.



وسادت حالة من السكون في أغلب أحياء المحافظة خاصة وأن اليوم يعتبر يوم الإجازة الرسمي للتنزه لأبناء بورسعيد.



وصاحب قطع التيار الكهربي انقطاع للمياه بالمحافظة وعطل في شبكات الهواتف الأرضية والمحمول .



ونشرت مديرية أمن بورسعيد دورياتها بالشوارع وكثفت التمركزات الأمنية لبث روح الطمأنينة في نفوس أهالي المحافظة .



وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة متابعة إصلاح العطل مع المختصين من الشركه لسرعة إعادة الإضاءة الي المنازل.

