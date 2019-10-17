Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. أردوغان وترامب يتبادلان الرسائل عبر تويتر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:35 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
تبادل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الرسائل السياسية مع نظيره الأمريكي عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع تويتر تغريدة قال فيها: "أنباء عظيمة من تركيا ... شكرا الرئيس أردوغان، سيتم إنقاذ ملايين الأرواح" .

ورد الرئيس التركي على تغريدة ترامب بعدها بحوالي ساعتين، وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيادة الرئيس.. سيتم إنقاذ الكثير من الأرواح عندما نهزم الإرهاب، العدو اللدود للبشرية. أنا واثق من أن هذا الجهد المشترك سيعزز السلام والاستقرار في منطقتنا" .

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، التوصل إلى اتفاق لوقف العملية العسكرية لمدة 120 ساعة يتم خلالها تراجع الأكراد لمسافة نحو 32 كيلومترا داخل الأراضي السورية، ويتم بعدها وقف العملية العسكرية نهائيا.
شاهد.. أردوغان وترامب يتبادلان الرسائل عبر تويتر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فجر السعيد: أردوغان مهايطي من الدرجة الأولى

ترامب يهدد بإرسال الآف الجنود إلى تركيا أو فرض عقوبات مالية لاجتياحها سوريا

ترامب: أخبار عظيمة من تركيا عقب لقاء أردوغان وبنس وبومبيو

أنباء عن وقف العملية العسكرية التركية على سوريا في هذا التوقيت

يرضخ ويركع وينهزم بالقاضية.. أحمد موسي يعلق على إجبار ترامب لـ أردوغان بوقف القتال في سوريا

الحب العنيف .. ترامب يكشف سلاحه في إجبار أردوغان على إنهاء العملية العسكرية في سوريا

ترشيحاتنا

الزمالك يتراجع ويواجه المقاولون العرب السبت

لأول مرة .. الزمالك يتضامن مع بيان الأهلى ضد اتحاد الكرة: وأنا مش هلعب غير لما أواجهك

بعد ضغط ترامب .. أردوغان يوقف العمليات العسكرية وينسحب من شمال سوريا

تحمل علم توجو.. حريق على سفينة بميناء دمياط

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة قمة الأهلي والزمالك رقم 119

بإطلالة غامضة.. جنا عمرو دياب تخضع لجلسة تصوير جديدة تحت أضواء النيون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب

بمقاييس مثالية.. بيلا حديد تحصل على لقب أجمل امرأة في العالم| صور

فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى