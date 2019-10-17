شاهد.. أردوغان وترامب يتبادلان الرسائل عبر تويتر

تبادل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الرسائل السياسية مع نظيره الأمريكي عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع تويتر تغريدة قال فيها: "أنباء عظيمة من تركيا ... شكرا الرئيس أردوغان، سيتم إنقاذ ملايين الأرواح" .



ورد الرئيس التركي على تغريدة ترامب بعدها بحوالي ساعتين، وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيادة الرئيس.. سيتم إنقاذ الكثير من الأرواح عندما نهزم الإرهاب، العدو اللدود للبشرية. أنا واثق من أن هذا الجهد المشترك سيعزز السلام والاستقرار في منطقتنا" .



وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، التوصل إلى اتفاق لوقف العملية العسكرية لمدة 120 ساعة يتم خلالها تراجع الأكراد لمسافة نحو 32 كيلومترا داخل الأراضي السورية، ويتم بعدها وقف العملية العسكرية نهائيا.

