مجلس إدارة إنبي يدرس الحلول البديلة للخروج من أزمة استقالة علي ماهر

يدرس مجلس إدارة نادي إنبى برئاسة المهندس زكريا السيد ، عددًا من الأمور الخاصة بتعيين مدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى، خلال الساعات الجارية، لحسم الموقف بشكل نهائى، بعد تقدم علي ماهر المدير الفني للفريق البترولى باستقالته رسميا بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.



وفضل على ماهر رفع الحرج عن مجلس إنبى بتقديم استقالته وتأكيد استعداده لقيادة تدريبات الفريق لحين تعيين مدير فني جديد لقيادة الفريق البترولى ويدرس المجلس الموقف بعد الاستقالة.



وأكد مصدر مسئول بإنبى أن هناك أكثر من سيناريو مطروح وعلى رأسها دراسة الموقف من استقالة علي ماهر وإعلانه كما يتم دراسة استقدام مدير فنى مؤقت من أبناء النادى البترولى مثل طارق عبد الله لقيادة الفريق بصورة مؤقتة خاصة أن الفريق البترولى لديه مواجهة يوم الثلاثاء القادم مع أسوان وبعد ذلك سيكون هناك فترة توقف طويلة للدورى وهو ما يجعل هناك متسعًا أمام المدير الفنى الجديد الذى سيتم تعيينه بشكل دائم لقيادة الفريق بدلا من التعجل فى اختيار اسم المدير الفنى الجديد للفريق.



كما تابع المصدر ذاته أن المجلس البترولى يدرس أيضًا عددا من الأسماء للاستعانة بأحدهم لقيادة الفريق خلال الساعات الجارية والتعاقد مع أحدهم لنهاية الموسم ومن ضمن الأسماء المرشحة كل من حلمى طولان وخالد جلال.