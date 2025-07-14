إبراهيم عادل يعطل انتقال زلاكة لـ نادي الزمالك.. خاص

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن تعطيل انتقال بعض اللاعبين لنادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن رحيل إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتى أغلق رحيل محمود زلاكة لنادي الزمالك لحاجة الفريق له فى الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن، تم قيد محمود زلاكة فى قائمة الفريق فى الموسم الجديد بناءً على قرار من المدير الفنى.

وأختتم المصدر تصريحاته، أن محمود زلاكة توجه إلى سفارة تركيا لإستخراج تأشيرة السفر، ليغادر مع الفريق فى الأيام المقبلة للدخول فى معسكر مغلق فى تركيا إستعداداً للموسم الجديد.