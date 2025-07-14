وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طرح الفنان وائل كفوري، ثالث أغنيات ألبومه الجديد، "WK25" وهي بعنوان " بعتذر منك "، من كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان و توزيع زياد بطرس، وطرح رابع أغنيات ألبومه وهي بعنوان "انتي بعيوني" كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع موسيقى بلال الزين.. والأغنيتين الأن على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، الألبوم من إنتاج وائل كفوري ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

أغانى ألبوم وائل كفوري

وكشف وائل كفوري عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن أغنيته الثالثة "بعتذر منك" ونشر كفوري عبر صفحته الرسمية على إنستجرام الفيديو الترويجي لها، وظهر كفوري وإلى جانبه الملحن زياد بطرس، وهما يؤديان مقطعًا من الأغنية بانسجام وتناغم واضح وتقول كلماتها:" القصة صارت مش بإيدي.. يا حبيبة عمري الوحيدي.. بعتذر منك".. وأرفق الفيديو بتعليقٍ جاء فيه:" #بعتذر_منك‬ قريبًا.. الأغنية الثالثة ..# WK25.

وبعد أن طرح كفوري هذا الفيديو انهالت تعليقات الجمهور الذي عبر عن حماسه للاستماع لأغنية وائل كفوري الجديدة وكتب:" واخيرا"، " ع ناررر.. يا ملك الرومانسية أنت"، " الملك"، " طول بالك علينا بعدا تك تك ما طلعت من راسنا"، " ارحم قلوبنا وائل" وغيرها من التعليقات.

أغنية أنتى بعيوني

الأغنية الرابعة من ألبوم" WK25"، وهى أغنية لبنانية بعنوان "انتى بعيونى"، وتبدأ كلماتها: "انتي بعيوني بعيوني .. لو مهما كلّن لاموني بتبقي بعيوني.. وعدي إلك ما تخافي حبّك أكتر.. ولغيرك مش رح كون إنساكي شو مجنون.. حتّى النسيان حتّى النسيان.. حتّى النسيان مش رح ينسى بيتذكّر".

يذكر أن وائل كفوري قد طرح، أولى أغنيات ألبومه الجديد، "WK25"، وهى "بدي غيّر فيكي العالم"، كلمات إميل فهد، وألحان جيهاد حدشيتي، وتوزيع موسيقى، روني باراك، وميكس و ماسترينج علي رمضان.. وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة.. كما طرح، ثاني أغنياته وهى بعنوان " تك تك قلبي "، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقى بلال الزين وميكس و ماسترينج علي رمضان، وحققت نجاحاً كبيراً أيضا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب في العديد من الدول العربية.