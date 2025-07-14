قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: المناطق التي تشهد نموا سكانيا عالي الأكثر فقرا والأقل تعليم
خدعة إسرائيلية جديدة.. نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد هدنة غزة
مجموعة عالمية تبحث إنشاء مصنع للمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر
إيران: بعد الهجوم على منشآتنا ليس منطقيا اللجوء لآليات الاتفاق النووي
التعبئة والإحصاء : وصول عدد سكان مصر إلى 108ملايين نسمة خلال شهر
شمال سيناء تستعد لبدء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة
مدرب الزمالك السابق على تصرف وسام أبو علي بعد بيان الأهلي: مش شايف النادي
اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في الريف الغربي لمحافظتي السويداء ودرعا
وزير الصحة: مصر تحتل رقم 13 على مستوى العالم والثالث أفريقيا من حيث عدد السكان
ريال مدريد يهنئ تشيلسي بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية: مستحق عن جدارة
"الوزراء": النهوض بقطاع الدواء أولوية استراتيجية لضمان الصحة العامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي
الإفتاء: زيارة مقامات آل البيت والأولياء من أقرب القربات وليست بدعة أو شركا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة من عطلتها الصيفية.. شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت كارولين عزمي في الصور من عطلتها الصيفية.

علي الجانب الآخر كانت قد استعادت الفنانة كارولين عزمي ، ذكريات أول قصة حب في حياتها التي وصفتها بالمؤلمة، وذلك بعد أن قرر حبيبها تركها فجأة دون أي سبب، ليتسبب هذا الفراق في مرورها بأزمة نفسية رهيبة.

وروت كارولين عزمي هذه الواقعة أثناء استضافتها في برنامج "MIRROR"، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج قائلة:  "عشت قصة حب كبيرة مع أحد الأشخاص، ولكن لم يحدث توافق بيننا رغم أن علاقتنا استمرت لسنوات، وحينما قرر إنهاء العلاقة شعرت بكسرة قلبي، وأتذكر أنني سألت ربنا: "ليه يا رب حطيت حبه في قلبي؟".

وأضافت: تولد بداخلي شعور بعدم الرضا وكنت أكره نفسي ولا أريد أن أقابل أحد، وكنت بنام لمدة ٢١ ساعة كل يوم للهروب من الواقع، كما أن وزني زاد بشكل ملحوظ، وعلاقتي بأهلي توترت إلى حد كبير، حيث كنت تائهة بشكل لم أتخيل نفسي فيه.

وفجرت كارولين مفاجأة بإعلانها عن رغبة هذا الشخص في العودة إليها بعد فترة من انتهاء علاقتهما،  متابعة: نزلت قابلته ولكني فوجئت بأنه لم يعد الشخص الذي أحببته، حيث سرد أسبابا واهية دعته إلى إنهاء علاقتنا، ولكنها لم تقتنع ولم تشغل ذهنها بالتفكير فيما قاله، لأنها شعرت بعد مغادرتها للمكان بأن حبه في قلبها قد انتهى تماما دون رجعة".

كارولين عزمي نجوم الفن الفنانة كارولين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

إمام عاشور

الأخدود يرد على الأهلي: بيانكم حول إمام عاشور غير واضح| خاص

وسام ابو علي

وسام أبو علي يرد على قرار الأهلي برفض بيعه

ترشيحاتنا

الزمالك

إدارة الكرة بالزمالك: سياسة مالية لصرف مستحقات اللاعبين.. تفاصيل

بيراميدز

ناقد رياضي: بيراميدز في صدارة الأندية الأفريقية والأهلي وصيفا

ناصر الخليفي - أرشيفية

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة باريس نهائي كأس العالم للأندية

بالصور

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد