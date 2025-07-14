آدم يدخل نادي المليون بـ يا حلو .. تفاصيل

تمكن المطرب آدم من الدخول الي قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة فى مصر، عبر موقع الفيديوهات العالمي" يوتيوب"، من خلال أغنيته الجديدة “ ياحلو”.

حققت أغنية يا حلو ،للفنان اللبناني آدم، مليون مشاهدة، بعد طرحها علي موقع يوتيوب بيومين فقط.

وطرح آدم ، خلال الفترة الماضية ، أغنية "إنسان ثاني"، كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع ومكس وماستر جمال ياسين.



ومن المقرر أن يحيى آدم حفلاً غنائيًا، ضمن حفلات أعياد بيروت، يوم 24 يوليو.

وأعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي، برنامج الدورة الـ59 المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل الموافق 17 يوليو وتمتد حتى 21 أغسطس المقبل ، عن وجود الفنان اللبناني آدم ضمن المطربين المقرر ان يقدمون حفلات هذا العام.