قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في محيط الحدث الأمني شرقي مدينة غزة
إيران: لا موعد محدد للمحادثات النووية مع الولايات المتحدة
هل خروج الشمس من مغربها أول علامات الساعة الكبري؟.. علي جمعة يجيب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية
مواقع إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة 2 بجروح خطرة في حدث أمني كبير
سؤال برلمانى عن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للإيجار القديم
رئيس بورفؤاد : حملة مكبرة لمصادرة الدواب الهائمة من شوارع المدينة.. صور
بين رفض حماس ومناورات إسرائيل.. مفاوضات التهدئة تلفظ أنفاسها
وسائل إعلام إسرائيلية: حادث أمني خطير وكارثة جديدة لقواتنا شرق غزة
سعر بيتكوين يتجاوز 120 ألف دولار لأول مرة.. ما علاقة بوتين وترامب؟ (قصة كاملة)
عقدت صفقة.. منشور غير متوقع من كهربا
عودة "وزير" أمين النور ببنى سويف لانتخابات الشيوخ بحكم القضاء الإداري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آدم يدخل نادي المليون بـ يا حلو .. تفاصيل

آدم
آدم
أحمد البهى

تمكن المطرب  آدم من الدخول الي قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة فى مصر، عبر موقع الفيديوهات العالمي" يوتيوب"، من خلال أغنيته الجديدة “ ياحلو”.

حققت أغنية يا حلو ،للفنان اللبناني آدم، مليون مشاهدة، بعد طرحها علي موقع يوتيوب بيومين فقط.

وطرح آدم ، خلال الفترة الماضية ، أغنية "إنسان ثاني"، كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع ومكس وماستر جمال ياسين.


ومن المقرر أن يحيى آدم حفلاً غنائيًا، ضمن حفلات أعياد بيروت، يوم 24 يوليو.

وأعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي، برنامج الدورة الـ59 المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل الموافق 17 يوليو وتمتد حتى 21 أغسطس المقبل ، عن وجود الفنان اللبناني آدم ضمن المطربين المقرر ان يقدمون حفلات هذا العام.

المطرب آدم يوتيوب ياحلو الفنان اللبناني آدم أغنية يا حلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

وسام ابو علي

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

حديقة الحيوان

بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

امام عاشور

أيمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد ينتقدان بيان الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

إمام عاشور

أول رد فعل لإمام عاشور بعد العودة للتدريبات في الأهلي

الزمالك

عمرو الدردير: الزمالك النادي الوحيد في العالم اللي حقق 7 بطولات في موسم واحد

مادوبكي

مادويكي يجتاز الكشف الطبي في آرسنال

بالصور

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد