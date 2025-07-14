تعرف على موعد طرح ألبوم آمال ماهر الجديد .. تفاصيل

تستعد الفنانة آمال ماهر لطرح أغنيتها الجديدة" خبر عاجل" ، والتي تعد أولي أغاني ألبومها الجديد، يوم 15 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تقوم آمال ماهر بطرح الألبوم كاملًا والذي يحمل أسم “ حاجة غير”،عبر المنصات الالكترونية يوم 20 من الشهر ذاته.

وتصدرت الفنانة امال ماهر ، مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بعد انتشار العديد من الصور لها وهى ترتدي فستان زفاف، مما اثار شكوك متابعيها حول ارتباطها ودخولها القفص الذهبي قريبا.

لكن تبين الأمر أنه مجرد شائعة وان هذا الصور هى لقطات من احدث كليباتها المنتظرة “خبر عاجل” ، وطرحت بالفعل آمال ماهر برومو الأغنية امس عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

تعليق آمال ماهر على لقب صوت مصر



من ناحية أخرى علقت الفنانة آمال ماهر لأول مرة على أزمة صوت مصر، في تصريحات صحفية على هامش حفلها في دبي.

وقالت آمال ماهر ردا على سؤال أحد الصحفيين حول أزمة صوت مصر: "كل من هو يمثل مصر فهو صوت مصر.



